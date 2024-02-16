刮刮樂中獎差點掀起家庭戰爭，一名網友分享，今年過年弟弟很不一樣，不僅沒跟長輩要紅包，還主動請大家喝飲料，後來他去弟弟房間找東西，意外發現弟弟將一張刮刮樂藏在課本裡，仔細一看才知那張刮刮樂中了10萬，但弟弟卻隱瞞不說，讓他覺得弟弟很自私。未成年不得購買、兌領彩券，正在念高中的弟弟怎麼會持有這張彩券，原PO並沒有說明。

一名網友近日在網路論壇《Zuvio》上分享，弟弟還是高中生，平常沒有額外收入，因此每年過年都會跟長輩討紅包，但今年弟弟不僅沒跟長輩們要紅包，甚至還主動買飲料給大家喝，讓他覺得很奇怪。後來他在弟弟房間找東西，意外發現弟弟將一張刮刮樂藏在數學課本裡，好奇一看才知這張刮刮樂中了10萬。

原PO表示，弟弟中獎卻沒有跟大家分享，讓他覺得弟弟很自私，但他仍沒有說出去，因為怕弟弟會生氣。結果當天全家聚在一起打牌，弟弟輸了3000多就快哭了，讓他看了很不爽，忍不住說「你不是才刮中10萬嗎？」讓弟弟當場爆氣說「你為什麼要偷翻我東西？」

貼文引起網友討論，「為什麼看到家人中獎是這種態度？翻人家東西還理直氣壯，這心態很有問題」、「未經同意翻人家的東西就已經不對了，再說中的刮刮樂彩券，本來就不一定要跟家人分享 」、「看完就是2個字：嫉妒 」、「看不慣弟弟有10萬？」

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