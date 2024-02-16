一名20歲年輕男子，不畏天冷仍到室外打籃球，過程中突驚覺半身不會動，緊急送醫並接受電腦斷層檢查，結果一照赫見腦部變黑，接著再做血管超音波，診斷為右頸動脈剝離。然而，該名患者身上並無任何外傷，醫師細問才知道，原來對方2天前有去給人按摩扭脖子，推測應是該處血管受傷，成為致病關鍵。

神經外科醫師方鵬翔在《醫師好辣》節目中表示，該男子年紀那麼輕就有如此嚴重症狀，一般都是「短暫性中風」，是小血管塞住融化了。他進一步提到，人的頸動脈可分成內頸和外頸兩枝，前者是從顱內進去，後者則在身體外面，用手碰觸可摸到跳動，像脈搏般。而該患者被檢查出，有右頸動脈剝離的情況，也就是血流沒有往上跑，卻流入位於動脈血管內層的「假腔」，使整個腫脹起來，從而引發中風症狀。

然而，該患者身上並無任何外傷，方鵬翔詢問家屬後才得知，原來對方在2天前有去給人按摩扭脖子，雖然一般來說機率並不高，但可能剛好扭傷某處，導致血管有點受傷，從而引起嚴重病症，他也藉此強調，脖子其實是最重要的，不可不慎。

影像醫學科主治醫師陳啟仁過去提醒，頸動脈剝離是年輕的中風者不可忽略的致病原因之一。尤其有些民眾因體質關係血管壁較脆弱，在接受不適當的頭頸部按摩、旋轉頸部、後仰洗頭或劇烈甩動身體，甚至用力打噴嚏、咳嗽時，就可能導致頸動脈剝離的發生。提醒若出現頭痛、頭暈或半側無力等症狀時，應盡快到醫院就診檢查。