新北市警局蘆洲分局三民所警員鄭乃元、曾韋慈，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，他的朋友傳送奇怪訊息，電話內容也含糊不清，後來卻聯繫不上，員警立即前往協助了解狀況，經查訪發現該戶是分租套房，與房東聯繫後確認當事人有住在裡面。

據了解，員警到場多次按門鈴後，其中一戶租客才將大門打開，協助警方聯繫房東，員警在現場多次大喊當事人姓名後，卻突然聽聞撞擊聲，立即入內察看，發現當事人已倒臥在地上，立即通報救護人員到場協助處置。

經過救護人員初步檢傷，當事人疑似中風，員警協同救護人員將他運送下樓，緊急送往淡水馬偕醫院就醫，也通知家屬到院協助，經過手術後緩者已脫離生命危險。

蘆洲分局三民所副所長蔡長欽呼籲，警方為民服務精神永不停歇，若有需急難救助情形可撥打110或119請求協助，另近期早晚溫差較大，若有心血管疾病等病史人員應注意保暖。