桃園市觀音區一名張姓男子 ，今天（13日）凌晨載著即將臨盆的妻子前往醫院，因正值春節期間，張男擔心遇上塞車動彈不得，在途中遇到巡邏員警時，張男急忙上前求助員警幫忙開道，員警見狀立即鳴笛於前方警示開道，15分鐘即迅速平安引導張男及妻子抵達林口長庚醫院待產。

大園分局指出，大園派出所警員邱重霖，13日凌晨1 時許，在濱海路三段與民生路口執行防制危險駕車勤務時，遇到一名張姓男子上前攔車。張男神情慌張表示，他的妻子已經落紅即將生產，但因正值春節期間，擔心遇上出遊返鄉車潮，困在車陣中無法動彈，此時剛好看到巡邏員警經過，情急之下便上前求援。

員警見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車在張男車前協助開道，護送他們至林口長庚醫院，警方一路鳴笛、開啟警示燈，前方車輛見狀後紛紛配合讓道，讓原本至少要40分鐘以上的車程，僅花15分鐘便順利抵達。

張男再三對警方致謝，表示若沒有員警即時相助，前往醫院的路途恐怕沒辦法如此迅速。警方也呼籲民眾，疾病救護請優先通報119，若情況特殊需要警察幫忙，撥打110警方也將提供民眾協助。