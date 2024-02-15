台南一名女高中生去年9月因感情糾紛，到歸仁分局歸南派出所報案，值班的徐姓未婚男警竟私下留下女高中生聯繫方式「討論案情」，徐男不時藉故傳訊女高中生，女學生不堪其擾，上月底由父母陪同報案，歸仁警分局調查，徐男確有不當追求，將該名員警記2支小過，以性騷擾防治法與跟騷法移送偵辦。

據了解，單身未婚的徐男並非菜鳥員警，平日表現中規中矩，去年受理該名女高中生報案後，疑似煞到女高中生，透過臉書、LINE頻繁傳訊息，前後騷擾長達3個月。歸仁警方上個月接獲民眾檢舉，指徐警疑喊價要求性交易，女高中生父母懷疑女兒遭性侵，氣得到該派出所報案提告。

歸仁分局獲報立即派員調查，但相關調查並未查獲徐男約砲、要求性交易等情形，2月6日已將徐員以涉有跟蹤騷擾等罪嫌移送台南地檢署偵辦，徐員另涉性騷擾部分函請台南市政府家庭暴力及性侵害防治中心裁處，徐員目前被調職到白河分局某派出所任職。

傳出這起事件後，過去與他任職的同事私下認為，徐男可能單純對女高中有好感，但不擅長社交的他，未能拿捏好分寸，演變成讓女高中生感覺到騷擾。警方強調，本案並無媒體指稱徐員有約炮喊價及疑似性侵等行為，但調查後已先將徐男記2支小過，再以性騷擾防治法及跟騷法移送台南地檢署偵辦。

警方表示，若法院確定判決有期徒刑，徐男將遭到免職，若判緩刑則將送公懲會，歸仁分局強調，全案雖經調查，只是男女間追求行為，仍依法移送法辦，並提報徐員記過2次、主管申誡2次。