刷牙能有效維持口腔清潔，牙醫師盧瑩婕表示，牙刷出現3狀況就得換新，包括刷毛開花、刷毛染色及生病痊癒後，此外患有牙周病的人更要定期更換，才能降低罹患心血管疾病發生機率，更換頻率建議為1個月1次。

根據《健康2.0》報導，盧瑩婕指出，浴室環境較潮溼，加上台灣空氣溼度較高，牙刷長期處於溼度高的環境，容易孳生細菌，即便牙刷沒有耗損，仍要定期更換牙刷，因牙刷上累積的細菌用肉眼無法目測，更換頻率為1個月1次。

盧瑩婕說，除定期更換外，若牙刷出現3狀況也要換新，包括刷毛開花、刷毛染色、生病痊癒後等。以刷毛開花來說，正常牙刷的刷毛是整齊、直立狀態，如果發現刷毛有彎曲、間距變大就要換。

刷毛染色部分，盧瑩婕表示，若吃了染色力強的食物，如咖哩、火龍果等，刷毛染色也建議要換新；感冒、生病時因口腔內會有細菌，會因為刷牙殘留在牙刷上，因此痊癒後替換才不會再次接觸病毒。

另外，牙周病患者更要定期更換牙刷，盧瑩婕解釋，因這類病患口腔內的細菌較多，使用不乾淨的牙刷會使牙周病惡化，罹患中風、糖尿病的風險也會增加，因此固定時間更換牙刷很重要，可預防心血管疾病發生機率。