預防失智不外乎多動腦、多社交，現在還得多注意口腔健康。陽明交大牙醫系最近發表在國際醫學期刊《Ageing Research Review》的報告指出，重度牙周病、廣泛缺牙與失智症有強烈關聯。不過裝假牙、多咀嚼不一定能預防失智。

這項研究是由陽明交大牙醫學系教授林嘉澍、台北榮總口腔醫學部醫師陳大中、神經醫學中心科主任傅中玲，與瑞典卡洛林斯卡學院及荷蘭阿姆斯特丹牙醫學術中心組成的跨國團隊共同進行，並於今年1月發表於高齡醫學類名列前茅的頂尖期刊。

衛生福利部推估 ，台灣失智人口超過30萬人，其中65歲以上占96％。失智是一種疾病的通稱而不是老化現象，最為人熟知的就是阿茲海默症。失智除了記憶力衰退外，還會影響到人腦的認知功能與改變個性行為。

陽明交大牙醫學系檢視了5年內分析口腔健康與認知功能障礙的28篇研究，發現大部分的研究主要聚焦在牙周病、口腔微生物與阿茲海默症的關聯性，更多的研究證據支持嚴重的口腔健康問題，例如重度牙周病與廣泛缺牙，與認知功能障礙有較強烈的關聯。

不過對於其他口腔健康議題，例如年長者的咀嚼功能，則缺少一致性的結論。而且口腔健康是否能預防初期或輕微的失智，也尚未獲得更強烈的研究證據支持。林嘉澍表示，目前對於口腔健康與大腦認知功能障礙的探討有很大的分歧，但整體而言，像大範圍缺牙或重度牙周病這類的口腔問題，與失智症的關聯最強烈。

不過他也提醒，兩者之間有相關性不能簡化為因果關係。例如雖然缺牙與失智有關，但並不是說裝假牙就一定能預防失智、多咀嚼就一定能強化認知功能；口腔健康與失智的關聯也不能簡化為常刷牙就能預防失智，「這些都還待更進一步的研究才能證實。」

不過林嘉澍也表示，即便科學家現在還無法釐清因果關係，但口腔健康仍然與認知功能有很重要的關聯性，只不過大部分的人都沒有意識到這種關聯。「我們希望能讓民眾更重視口腔健康與高齡心智健康的關聯，在照顧年長者時口腔健康應有重要的角色。」