甫結束客場賽事的臺北台新戰神，將於24日重回主場，邀請戰友Back to School戰神返校日上課啦，凡穿著制服返校，至戰神裝備局可享9折優惠，完成指定任務還可參與福袋抽抽樂試手氣，當日戰神福利社大放送，入場更有多樣餅乾零食，為戰神學長們加油不怕肚子餓，戰友們請準備好你們的熱情活力，一起迎接戰神返校日啦！

戰神返校日視覺由孫思堯與陳文宏、搭配應援團長氣質女神Rina共同演繹，穿上學生制服的孫思堯化身清秀公子哥，與氣質女神Rina為青梅竹馬的角色設定，已被Rina團長的仙女氣質圈粉許久的孫思堯，一到拍攝現場就展現出十足活力與笑容，興奮的說：「徹夜拍攝都沒有問題！」

石牌英雄陳文宏則擔綱每個校園生活中一定會出現的帥氣學長，這安排讓Rina不禁回想起過去，她害羞的分享：「曾有過青梅竹馬的十年摯友，還真的有個學長喜歡我耶！」她也驚呼，「神複製我的青春回憶啊！」

聊起學生時期回憶，陳文宏於高中時曾擔任班上的國文與數學小老師，他表示每天練完球很累，當小老師必須更聚精會神上課讓他感到煎熬，但話鋒一轉他開心的笑說：「幫老師送作業本都會故意走很慢，就可以看其他班的學妹了！」當時正是強恕中學校隊主力的他，風靡校園還曾被學妹在路上大叫姓名，其個人照也成為女同學的手機桌布，陳文宏謙虛笑稱：「人氣巔峰就在高中了。」

齊聚戰神返校日，中午12點30到50分教官也將於女神牆點點名，由淘氣女神彭彭與饒舌女神甜心與戰友一同接收教官指令，進行「戰神騎兵」活動，挑戰成功者可獲得與女神拍立得合照。而戰神裝備局「一日店長」活動也持續好評加開中，當日消費滿額520元有機會抽中魅力女神柳柳店長的簽名球衣，她也將於中午12點50分到下午1點20分於戰神裝備局為戰友們服務。當日女神們也會身穿學生制服登場，千萬別錯過囉！

本周戰神主場為農曆年後首場主場，也是二月份唯一一場主場，2月24日戰神返校日，同時也為文山、中正、南港區之「臺北市民日」，該區市民朋友於市民日現場售票口出示身分證件，即可免費兌換當日2F戰神之鎧門票一張，此外，除身穿制服可享球場戰神裝備局購物九折優惠外，學生也可享有八折購票折扣，於FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort機台及比賽現場皆可購買，號召戰友們準時返校上課，拿出熱情的吶喊聲一起為戰神加油。