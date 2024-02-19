巴勒斯坦外交部長亞德馬利基(Riyad al-Maliki)將首先在荷蘭海牙的國際法庭中發言。
聯合國在過去也曾要求法院提供諮詢意見，這些意見不具約束力，而以色列在過去也忽視了這些意見，但是這些意見將對戰爭施加更多的政治壓力。
計畫參與聽證的國家包括美國、中國、俄羅斯、南非和埃及。以色列不會發言，但已經發出書面聲明。
這些聽證會也是巴勒斯坦推動國際法院審查以色列行為的努力之一，隨著軍事衝突的加劇，此一行動也變得更加急迫。
以色列在1967年的戰爭中佔領了約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷，這些都是巴勒斯坦希望建國的地區。而以色列是在2005年從加薩撤軍，但是與埃及一起控制著加薩邊界。
這也是聯合國第二次要求國際法院(或稱為世界法院)就巴勒斯坦領土問題提出諮詢意見。2004年7月，國際法院裁定以色列在約旦河西岸的隔離牆違反國際法，應當拆除。但是該牆至今仍然存在。
法院現在被要求審查以色列在這些地區的佔領、定居和吞併問題，以及包括試圖改變耶路撒冷的人口組成和地位的措施，以及採取的相關歧視性法律。
以色列自1967年以來大幅擴大了約旦河西岸的猶太人定居地，巴勒斯坦人稱此舉損害了建立巴勒斯坦國的進程。以色列也併吞了東耶路撒冷，但是並未獲得多數國家承認。
聯合國還要求國際法院的15名法官提供意見，說明以色列的政策和做法「如何影響佔領的法律地位」，以及這種地位會給所有國家和聯合國帶來什麼法律後果。
國際法院說，諮詢意見不具有法律約束力，但具有「強大的法律份量和道德權威」。
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