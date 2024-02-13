美國五角大廈發言人賴德少將（Maj. Gen. Pat Ryder）本週一（12日）對於以色列持續對加薩走廊發動攻擊表示關切，並對當地人道主義苦難表示憂慮，他表示：「無論是巴勒斯坦人還是以色列人，我們（美國）都不希望看到平民傷亡或無辜平民犧牲。」

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）13日報導，賴德向記者表示：「我們絕對不希望看到加薩走廊人們再有更多的苦難和人道危機。」 賴德還補充說，美國正在積極與以色列溝通，強調在規劃和執行行動時考慮到平民的重要性。

就在以色列軍隊計劃在加薩南部的拉法市（Rafah）展開地面攻勢，以擊敗特拉維夫所稱剩餘「哈瑪斯營地」之際，賴德發表了這次談話，擔憂這次攻勢將引發人道主義災難。

賴德表示：「就平民傷亡而言，正如你們聽到我多次說過的那樣，我們不希望看到平民傷亡或無辜平民被殺害，無論他們是巴勒斯坦人還是以色列人。這將繼續是我們未來的觀點。」

以色列自巴勒斯坦組織哈瑪斯跨境入侵以來一直在猛烈轟炸加薩地區，造成至少2萬8340人死亡，6萬7984人受傷，而據信有近1200名以色列人在哈瑪斯的襲擊中喪生。

聯合國報告顯示，以色列的這一攻擊已經導致加沙85%的人口流離失所，食物、清潔水和藥品嚴重短缺，該地地區60%的基礎設施遭到破壞或被摧毀。