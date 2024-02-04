美國眾議院3日公布一項176億美元的法案，對以色列打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，提供新的軍事援助。不過，這項原本由拜登政府提出的包裹法案，並未包含烏克蘭和台灣的軍援。

據《美國之音》報導，共和黨控制的眾院先前批准143億美元，對以色列提供新的軍援，但要求大幅削減美國國稅局的資金為此付錢。民主黨控制的參院對此條文不滿，預計推出綜合法案，既援助以色列，又對烏克蘭提供新的軍援。參議院法案預計包含建議加強美國南方和墨西哥邊境的安全。

美眾院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）採取措施，下周開始對此綜合法案進行辯論，並在6號前進行首次程序表決。美眾院撥款委員會說，176億美元法案包括幫助以色列補充飛彈防禦系統、購買額外先進武器系統並生產彈藥等。

美眾議長強生（Mike Johnson）在信中對議員說，法案可能下周提交全院表決。他還提到，「支持我們最密切盟友以及我們在當地駐軍的需求從來沒有如此緊迫。」

不過，目前不清楚眾院強硬派成員，是否可能會對援助以色列而未削減同等數額的開支感到滿意。

眾院共和黨人堅持，任何對烏克蘭的新援助都將伴隨美國邊境的強大新控制，而有空前數量的移民正試圖進入美國。雖然參議院計劃這樣做，但強生已經表示參院法案的邊境安全條款不足。

眾院和參院都必須通過同一個法案並送交拜登總統簽字，才能對以色列或烏克蘭提供新的軍援。