在《保護野生動物遷徙物種公約》大會14日於烏茲別克開幕之際，聯合國首度發布《世界遷徙物種狀況》報告，警告22％遷徙物種面臨滅絕威脅，動物處境岌岌可危，人類不應再拖延改善行動。

地球每年有數十億隻動物跨越國界和大陸進行遷徙，為覓食、繁殖和過冬橫跨全球上萬公里。遷徙物種可為植物授粉、運輸營養物質、捕食害蟲並協助碳儲藏，在維持全球生態具備關鍵地位。

聯合國環境規劃署（UNEP）的這份報告不僅涵蓋《公約》中的1189個野生物種，也分析了超過3000個未列入名單的遷徙物種。

報告指出，名列《公約》的遷徙物種之中，部分物種生存狀況雖有所改善，但近半數物種（44％）種群數量正在下降，逾五分之一物種（22％）面臨滅絕威脅。令人倍感憂心的是，高達97％魚類遷徙物種都面臨滅絕威脅；1970年代以來，其種群數量已減少90％之多。

分析稱，人類活動乃遷徙物種減少主因，過度開發與人類活動造成棲息地縮減則為兩大主要威脅。研究表明，《公約》名單中有四分之三物種受棲息地喪失、縮減與碎片化影響，有七成物種則受過度開發的影響。此外，氣候變化、污染和入侵物種同樣對遷徙物種產生重大影響。

公約執行秘書富倫克（Amy Fraenkel）強調，遷徙物種在其生命週期的不同階段依賴各式特定棲息地，當動物遷徙時，它們的生存取決於所有國家的共同努力。

富倫克指出，優先事項就是要對遷徙物種繁殖、覓食和中途停留的地點進行定位並採取保護措施。報告顯示，全球有超過1萬處地點對遷徙物種極其重要，但其中逾半數面積未被劃為保護區，且有58％地點正受到人類活動的威脅。

在突出許多物種所面臨的嚴峻狀況的同時，報告也指出種群數量仍有可能恢復。報告提出一系列建議，主要包括：解決對遷徙物種非法和不可持續的捕獵、定位並保護重要區域、積極應對氣候變化，並管理光、噪音、化學和石化污染。

聯合國環境署執行主任安諾生（Inger Andersen）指出，不可持續的人類活動正嚴重危及遷徙物種。她強調，許多遷徙動物的處境岌岌可危，我們不能再拖延，必須共同努力盡速落實以上建議。

《保護野生動物遷徙物種公約》是聯合國的一項環境條約，提供一個國際性平台處理遷徙動物及其棲息地相關事務，並聚集政府與學者合力解決各地遷徙物種及其棲地的保護需求。自1979年公約生效以來，目前已有133個締約國。