永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，現在買入的房子，未來出售時若有獲利，都要繳納房地合一稅。想計算獲利金額可以套用公式為「售出總價－(減)買入成本－(減)必要費用－(減)土地漲價總數額＝獲利所得」，由於售出總價、買入成本與土地漲價總數額是固定的，因此若能提出越多的必要費用證明，相對要繳的稅就越少囉！而房屋裝潢與修繕費用就是可以申報的項目之一，記得向廠商索取發票或收據，才能保留相關證明文件。

但要注意的是，並不是所有裝潢支出都屬於必要費用，陳俊宏提醒，依所得稅法規定，必須同時符合「增加房屋價值或效能」、「非2年內能耗竭」兩項條件的才能進行申報。如房屋的泥作、木作、水電、牆面或隔間牆變更、天花板或地板重作、防水等工程支出，為多數稽徵機關都會認可的項目；但如果是家具、家飾、窗簾、生活電器等軟裝花費，與系統家具櫥櫃，因為這些項目是可以被拆卸、移動或是未來重新運用，所以較難被認可。

要是沒有費用證明文件怎麼辦？陳俊宏表示，如果裝潢施工的發票單據不見了，或是購買附贈裝潢的房屋時，建商沒有另外提供裝潢費用單據，在沒有明確支出的情況下，還是有機會以售屋總價的3%來提列費用，最高則以30萬元為限。另外，在買賣過程中產生的必要費用，包括仲介服務費、契稅、代書費、清潔費、搬運費等，也是可以申報的項目，記得提早蒐集相關單據與證明文件，在申報售屋所得時一併扣除才不會錯失節稅機會。

最後，陳俊宏強調，若是持有房屋自住且設籍滿6年以上，不但房地合一稅率可降至10%，還有400萬元的免稅額，若符合2年內重購自住資格，還有最高全額減免的優惠，陳俊宏提醒，唯有確實掌握稅務知識，或有專業誠實的房仲業者協助把關，才能保障自己的權益。