台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國內旅遊爆發，各商圈復甦，尤其是觀光型商圈優先回溫，因此不乏小坪數但高單價的租賃交易。而高總價店面主要為大坪數店面，為了兼具人潮商機效應，又符合成本控制，因此多半位有距捷運不遠的蛋白型商圈，而台北仍以高價零售業最具承租財力，也舒緩了大店房東出租壓力。

台灣房屋進一步彙整2023年六都樓店的總月租冠軍，新北市由新店中興路的娃娃機店面奪冠，總月租達42萬元；桃園的月租冠軍，則是龜山區長庚醫院附近店面，由連鎖火鍋店以每月42.2萬元租下；台中市的月租冠軍坐落後站商圈，由娃娃機業者以每月65萬元承租；台南最高月租1樓店面為安平區永華路的銀行，月租將近40萬元；高雄市總月租第一名的樓店，則是前金區市議會附近的連鎖超市，以每月63萬元進駐展店。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北與台中的1樓月租店王，分別鄰近新開幕的裕隆城與三井LALAPORT，消費人潮可期，吸引娃娃機業者進駐；加上娃娃機的經營模式較特殊，主要是由場主承租場地擺放機台後，再將機台分租給各台主，因此相對而言，可稀釋每位業者的租金負擔，使娃娃機店家願意砸重金進駐精華店面。