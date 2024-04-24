媽媽帶兒子去看病，沒想到兒子的藥單上被註記「媽媽是婊子」。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

被發現只好道歉？有名媽媽在的6歲兒子到「衛福部基隆醫院」看病，不料，當看完醫生她要替兒子去領藥時，發現兒子藥單上過敏史下方，被寫上「媽媽是婊子」，讓她瞬間疑惑，不曾和醫護人員吵架，也認為可能被「複製貼上」吧，不過，她也說，將此情況反應後，護理師也很納悶並向她道歉；對此，網友則認為「什麼有藥名會有婊子這種字眼？」、「可能它下面有不顯示的備註欄，但貼錯了」。

一名女子在「爆怨2公社」發文，她提到，帶小孩去看醫生，當看完要去領藥時，發現藥單上的過敏史寫著「媽媽是婊子」，讓她瞬間傻眼表示，自己不曾和醫護人員吵架，覺得應該是「複製貼上」弄錯了，她也說，後來護理師也很納悶，也和她道歉。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這不行，太誇張了，沒有那麼剛好複製貼上吧」、「被發現惹只好道歉？」、「這有點扯耶」、「應該不是故意的吧！做有一段時間也該知道會印出來，不可能這麼蠢吧」、「什麼有藥名會有婊子這種字眼？」、「可能它下面有不顯示的備註欄，但貼錯了」、「這麼剛好是媽媽？如果是爸爸帶去然後跑這張出來，我比較會相信是個誤會」、「什麼情況下可能出現這個，醫師還是護理人員？」。