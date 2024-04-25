小米創辦人兼CEO雷軍日前在投資者大會上表​​示，有專家把小米SU7拆完一看，評價是「滿滿的人民幣味道」，因為採用的零件都來自賓士、BMW、Audi等頂尖供應商產品；並透露，SU7的毛利率大致在5%至10%之間，之前他就提到賣一台虧一台。

快科技報導，雷軍說，「有些專家把SU7拆完一看，評價的原話就是『滿滿的人民幣味道』，因為採用的零件全都是來自各產業頂尖供應商的產品，這個絕對沒有吹牛，絕大部分供應商都是BBA（賓士、BMW、Audi）的供應商」。

雷軍預估，小米SU7的毛利率大約在5~10%之間，不過由於銷量比預期來得多，具體數字還需要仔細核算，「用這麼貴的供應商和這麼貴的零件，其實毛利率就不會很高」。

雷軍指出，目前小米汽車智駕團隊的年預算約15億人民幣（約幣67億元），團隊規模已超過1000人。未來，他們計畫在今年將團隊擴充至1500人，明年再擴充至2000人，以進一步增加在智慧駕駛領域的投入。

此前，雷軍也特別轉發一條關於「SU7是第一款純電動車與特斯拉Model 3具有競爭力」的微博，表示特斯拉是全球產業的標杆，小米車希望認真向特斯拉學習。