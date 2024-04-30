小米集團首款電動車SU7引發搶購熱潮，傳出小米有意趁勢追擊，推出3款SUV新車，競爭對手鎖定理想L系列休旅車，預料又會打出價格戰，同時小米進行新平台的開發工作，甚至與雷諾磋商合作的可能性。

搜狐網報導，知情人士透露，小米規劃中的新車鎖定理想L7、L8及L9休旅車，分別是五人座與六人座車款，在同一個平台架構上以軸距、座位數進行產品區隔，預估售價會比理想還要低。

即使小米相當低調，公關部總經理王化甚至駁斥為「不實訊息」，但相關討論有增無減，顯示市場對小米後續車款的高關注度。此前，市場也有消息指，純電SUV車型將是小米下一款車，預計2025年上半年推出，未獲得官方證實。

除此之外，法國汽車製造商雷諾表示，本周與理想、小米就電動車、智慧技術舉行會談，為潛在的合作打開大門。

雷諾採購與合作夥伴關係主管Francois Provost提到，執行長Luca de Meo與汽車產業的領導者進行關鍵的談話，除了合作夥伴吉利與東風之外，還包括理想與小米這樣的新興參與者。