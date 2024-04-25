繼去年發行量創歷史新高後，今年第1季「熊貓債」再次迎來開門紅，在全球債市刷新熱度，統計至本月14日，今年以來熊貓債共發行29檔，發行額達660億元（人民幣，下同），較去年同期增長128.37％。前立委蔡正元指出，這類債券都是借當地發行的貨幣來發行債券，藉此來賺利差，慣例上都用當地最有名的東西來命名。現在熊貓債勝過洋基債，除了利差，也因為真的有人民幣的需要，還有就是看好人民幣漲勢想賺匯差。

蔡正元24日在《頭條開講》節目表示，這就是外國機構跑到中國大陸來借人民幣的錢來發行債權，對中國大陸來講，這個叫外國債券。但是金融界很喜歡說，在什麼地點發行，就用當地最有名的東西來稱呼，所以法國、英國、美國、歐洲，如果跑到中國大陸發行債券，這些機構拿到人民幣，做什麼用途也會寫清楚，那種債券就叫「熊貓債」。比方說有中國銀行跑到香港來跨界發行，拿著香港的人民幣發行，就叫「點心債」。

「因為廣東人嘛，廣東點心！」蔡正元提到，假設中國的企業跑到日本去發債，發的債拿的是日幣，那這個叫「武士債」。如果有中國的銀行跑到英國去發行英鎊的債券，注意要用當地的貨幣，發行美元那個不算，「那為什麼會叫作『鬥牛犬債』？我也不太懂！」

旁邊帥化民補充：「因為邱吉爾這些政治人物，喜歡養鬥牛犬。」蔡正元舉例，如果中國的銀行跑到澳洲去發行，但是用澳洲的貨幣去借錢的話，那這個叫「袋鼠債」。主持人洪淑芬說，所以美國叫「洋基債」，那這次熊貓已經打敗了洋基？「這很正常，為什麼？因為美元利率貴啊！」蔡正元強調，跑到美國當地去借美元的債券，都要借到他利息的最高點；可是大陸現在被認為是利息比較便宜，所以利差是第一個原因。

「第二個原因是，他們真的有人民幣的需要啊！每一次都拿不到人民幣？」蔡正元指出，中國大陸因為每一次都是利差，所以錢沒有往外流，都是往內流，一帶一路弄了老半天，事實上出去的人民幣也沒有很多，所以反而是美金出去的比較多。可是如果有很多機構想要拿到人民幣，不管任何理由想要拿到人民幣，比如說他銀行有人民幣兌換的需要，或者他剛好有個客戶需要人民幣，放債給他。

蔡正元強調，那銀行出來發行這種所位的熊貓債，他拿的利息一定會比他借給他客戶的利息還要低，所以他賺這種借貸的利差，這裡面操作很複雜。像德國銀行、美國的大通銀行，都很喜歡到大陸去發行熊貓債，因為他們有這種國際資金操作的需要。

「除了利息操作便宜之外，第二個看好什麼？人民幣會漲！他想要賺匯差。」蔡正元直言，那種大金融機構的財務長，每天早上起來腦子裡面就是匯率、利率、股價，不會看那麼長，因為他的業績是每天在計算的。所以熊貓債大概都是3、5年，一個中短期的債券。