周三泛歐Stoxx 600指數收盤翻黑，下跌2.18點或0.43%，為505.61點。

銀行股跌1.2%。瑞典商業銀行在公布第一季淨利未達預期後，大跌12.1%。同時瑞典的SEB銀行在公布首季低於預期的利息收入之後，股價跌3.7%。

金融股下跌2%，領跌其它板塊。阿姆斯特丹上市的基金平台Allfunds在放棄了潛在出售談判之後，股價跌11%。

瑞銀集團(UBS)跌2.9%，稍早該行高層對於瑞士政府更嚴格的資本要求，表達重的擔憂。

科技股上漲1.3%。晶圓加工大廠ASM國際在上調第二季財測之後，大漲11.0%，至590歐元。

德國央行行長Joachim Nagel說，歐元區通膨可能依舊具黏性，歐洲央行在首次降息後，可能不會進一步放鬆政策。此後市場情緒開始惡化。

Capital.com市場分析師Daniela Hathorn說，歐洲央行在六月降息1碼後，可能會維持一兩個月不變，以評估降息影響。但在全球主要央行中，歐洲央行看起來是最有可能降息的。

歐洲股市在之前兩季表現強勁，但是四月起，由於中東地緣政治擔憂和財報季疲弱的擔憂，股市開始失去動力。

德國生技公司Evotec公布2024年令人失望的財測之後，大跌32%。

羅氏製藥(Roche)跌3.3%；由於新冠相關營收下滑，該瑞士公司公布第一季銷售減少6%。

富豪汽車(Volvo Car)在公布黯淡的季度獲利後，下跌10.3%。

開雲集團(Kering)警告上半年營業利益將跌40%至45%之後，股價暴跌6.9%。