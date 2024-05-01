準總統賴清德將於5月20日舉辦就職大典。第16任總統、副總統就職典禮籌委會，規畫在當天，由陸軍航特部、空軍、海軍派出各型機隊於凱道上空進行分列式衝場，軍方也特別規劃於5月13日、15日、17日及19日進行四次空中預演，民眾將有機會搶先一睹風采。

根據籌備會規劃，520總統就職典禮當天，國防部將進行空中操演任務，包括海航、陸航機隊吊掛巨幅中華民國國旗、由空軍派出F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊，實施空中分列式，並以5架為單位的「大雁隊形」通過府前上空，雷虎小組擔綱壓軸任務，以噴彩煙方式進行編隊衝場。

據了解，空中分列式依往例，都會先執行預演，讓飛行員模擬、熟悉空中航路，而今年的預演時間，目前規劃將於5月13日（周一）、5月15日（周三）、5月17日（周五）及5月19日（周日）等日，進行半兵力、全兵力實兵預演，當中包含空軍雷虎小組、空軍快速機隊，以及陸軍航特部、海航直升機隊。

而參與衝場儀式的各型機隊，事前將進駐新竹空軍基地，並在5月20日就職典禮當天依時程起飛，在空中完成編隊後往北飛行，在淡水外海進行集結後，陸續由淡水河口轉向進入台北市，再依序通過總統府上空。