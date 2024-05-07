根據週刊報導，蔡英文總統決定在520卸任前特赦前總統陳水扁，且幕僚單位將開始研擬配套措施，對此，民進黨立委蔡易餘表達贊同指出，蔡英文總統特赦陳水扁，這是對於整個社會藍綠應該都要和解，當年包含用國務機要費硬起訴陳水扁造成社會撕裂，蔡總統要卸任前夕，為了撫平社會裂痕，用特赦陳水扁，讓蔡英文總統進入另外一個高度。

蔡易餘說，蔡英文總統為了台灣付出很多，包含很多改革都是朝向社會平和，雖然國民黨看起來現階段不斷製造仇恨分裂，蔡英文總統很努力要撫平社會的撕裂。

蔡易餘指出，對於蔡總統要啟動特赦陳水扁前總統，這都是民進黨正視歷史的問題，讓陳總統案件可以廣泛被社會討論，但是陳水扁不該變成台灣司法錯誤的犧牲品，蔡英文總統啟動特赦感到非常高興。

民進黨立委許智傑則表示，目前沒聽到確切消息，他查了歷任總統大赦紀錄，包含蔣中正、嚴家淦任內各1次以及李登輝任內2次，還有陳水扁任內1次，目前監獄真的爆滿，可以整體一併考量，不針對個人。