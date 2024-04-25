近日，基隆市長謝國樑率領當地小吃攤與商家以及基隆國小、中棒球隊同學，前往天母球場近距離觀賞味全龍比賽，同時擔任開球嘉賓，成為基隆首位在正式職業棒球比賽中開球的市長。然而，這場原本意義非凡的市民活動卻遭到民進黨政策會執行長王義川評論：市長開球一般也是有啦，在台北辦是蔣萬安開球、台中盧秀燕、高雄台鋼的時候是陳其邁，但是味全龍那天在天母辦一個基隆女孩，大家想說應該會找基隆女孩開球，謝國樑你去蹭什麼？並指出味全龍隊沒有任何一名基隆籍球員和基隆人。然而，事實卻戳破了王的言論。

拿莫･伊漾父親朱瑞祥曾任基隆市議會第17屆議員，對照民進黨政策會執行長王義川評論：味全龍隊沒有任何一名基隆籍球員和基隆人。然而，事實卻戳破了王的言論。（圖／翻攝於基隆市前議員朱瑞祥競選照片）

此次開球捕手的正是由基隆人拿莫·伊漾味全明星球員擔任，基隆女孩們蘿拉擔任打者、口水則是主審。值得一提的是，拿莫·伊漾的父親曾任基隆市議會第17屆議員。王義川在公開電視節目上的言論顯示出他對活動背後意義和參與者身份認同的缺乏了解，這一評論引起了不必要的誤解和抨擊傷害基隆人的感情。

據了解有多位基隆議員對於王義川言論感到失望。朱瑞祥曾是非常傑出的基隆原民議員，與地方關係深厚，許多地方人士和現任議員都是相交多年的好友。從小出生於基隆，拿莫･伊漾小學時期為了打棒球前往汐止國小，之後也多次回到基隆參加基隆的棒球活動，甚至捐贈基隆社區棒球訓練金，和基隆關係深厚。王義川多次未經求證的錯誤發言，已讓許多基隆人表示失望與感嘆。