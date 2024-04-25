日前傳出台南市長黃偉哲將入閣，民進黨台南立委陳亭妃昨（24日）表示，她在中執會會後，特地向主席賴清德詢問此事，「賴總統說絕對不可能，現在的縣市首長都會做到任期結束，也表示我可以來幫忙澄清」。對此，陳亭妃今日指出，我們都知道準總統賴清德很辛苦，520後要面對更多挑戰，在台南應該做最好的依靠，問主席說絕對沒有，才會幫忙澄清，直接把對話說出來。

陳亭妃說明，昨天在中執會後，她親自問賴清德是否有這件事，主席說絕對沒有，才想說如果要幫忙澄清，在臉書直接把對話說出來，這時候其實每個人的責任，就是要幫賴總統把餅做大，做為他最好的依靠，讓他可以都能有最大的肩膀。

民進黨立委王定宇則表示，做為市長黃偉哲有責任把事情做好，至於做多久是黃偉哲個人的生涯規劃，中央也有中央考量，不是詢問意願就能決定，台灣新的局面，如何在個人崗位上把工作做好，是公職人員最重要的課題。

王定宇指出，黃偉哲是否能做好做滿，或是中央政府要如何考量，這件事情無法得知，黃偉哲擔任市長一天就把市長做好，黃偉哲的計畫和中央的計畫無從得知，但尊重每個人的想法。