以3月公布的榜單來說，雖然蘋果iPhone依舊占有九個席次，但熱銷前十名的比例大幅降低，冠軍也改由iPhone 15 Pro 256GB取代，與iPhone 15 Pro Max 256GB名次對調，而熱銷榜內的iPhone單機銷量也平均下滑逾10%，倒是iPhone 13 128GB單機銷量較2月增加兩成，重回前十名成為長賣機王，至於iPhone 14 128GB則因為庫存不足跌出排行榜。

非蘋部分，則是以三星與OPPO賣最好，前十名中有三星Galaxy A54 256GB、Galaxy A15 128GB、OPPO A38 128GB、OPPO A79 128GB進榜。由於少了容量升級價格不變活動，旗艦機方面以三星Galaxy S24 Ultra 256GB賣最好，但Galaxy S24 Ultra 512GB還是有第十八名的表現。