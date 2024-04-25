彰化縣員林市75歲高姓阿嬤原本樂觀開朗，然半年前喪夫後，變得鬱鬱寡歡，注意力和記憶力衰退，被其兒女們懷疑是失智症，求診精神科後確定為老人憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源指出，老人憂鬱症常被家人視為失智症或老化，然只要積極治療，還是能回復生活常軌。

高嬤原本樂於參加社區或宮廟活動，半年前丈夫因腦溢血猝逝後，不再外出社交，神情經常顯露哀傷，朋友前去探望，她也都顯得意興闌珊，常把「生不如死」之類的話掛在嘴邊，也常忘東忘西，燒開水燒到忘記，要去安親班接孫子卻忘了去等等。

梁孫源指出，經過多項檢測，確認高嬤是老人憂鬱症，最主要的症狀是每天都心情憂鬱，每天對喜歡的活動失去興趣，這兩項是最重要的核心症狀，其他還包括吃得少、睡不好、精神體力變差、記憶力變差等，後經開立抗憂鬱症藥物，並請其家人多陪伴，多參與原本喜歡的活動，高嬤逐步恢復中。

梁孫源表示，臨床統計，超過6成的患者在重大事件的影響下患上憂鬱症，高姓阿嬤即是在丈夫猝逝後引發，其餘則多為家族遺傳或體質型的憂鬱症。老人憂鬱症常被親友視為失智症，因此也被稱為「假性失智症」，老人憂鬱症透過藥物等治療後可回復，但失智症通常是不可逆的，治療僅能減緩退化的速度。

老人家通常不會將憂鬱說出口，要靠家人多觀察，尤其是女性老人的風險比男性高。梁孫源說，老人憂鬱症常是突發的，失智症是漸進的，不管如何，只要有症狀，就應立即就醫尋求協助。

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