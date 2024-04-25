烏克蘭使用愛國者防空飛彈系統擊落一架俄羅斯Su-35戰機，引起了烏克蘭的關注，總統澤倫斯基不斷請求美國和西方盟友提供額外25套愛國者，外長庫列巴也疾呼迫切性需求為7套，除了請求立即性補充外，烏克蘭也正在尋求在地化生產愛國者飛彈，才有能夠持續作戰的能力。

烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃（Oksana Markarova）本週二（23日）的談話中透露，基輔目前正在與華盛頓就愛國者防空系統生產的合作可能性進行協商。以期為烏克蘭提供強大的防禦能力，因應來自俄羅斯的戰爭威脅。

考慮到俄羅斯對人口中心和能源基礎設施的攻擊不斷增加，烏克蘭迫切需要解決防空系統不足的問題，而美國的愛國者系統以成功攔截俄羅斯彈道飛彈和巡弋飛彈的能力而聞名。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方趕快提供至少25套愛國者系統，以有效擊退俄羅斯的襲擊，外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也表示急迫需要至少7套來保護烏克蘭最大的城市。

馬爾卡洛娃大使指出，烏克蘭和美國就生產「愛國者」飛機展開討論，這是澤倫斯基最近訪問美國時討論的一個重要議題。除了軍事合作外，烏克蘭和美國的商業代表還討論了工業生產方面的潛在合作。馬爾卡洛娃強調了自給自足的重要性，無論是單一組件還是整個產品。