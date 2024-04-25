美國3月通膨數據超乎預期， 聯準會對降息態度曖昧不明，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克認為，多項經濟數據顯示美國通膨降速遞緩甚至可能回升，市場對聯準會降息的樂觀情緒正消退中，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊最新預測，最快可能要延至今年9月啟動首次降息，至年底前共降息兩次，未來1年的基準利率可望來到4.5％。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，美國通膨數據仍高，經濟數據也相當強勁，若美國失業率再維持低檔、沒有升高的趨勢，聯準會很難有降息的理由；羅尤美預估，美國10年期公債殖利率介於4.5％至4.9％之間，甚至有可能進一步突破5％，有鑒於通膨仍高，就業市場依然強勁，將導致通膨降速進一步呈現停滯狀況。

現階段各類債市殖利率高於過去10年均值，極具吸引力，在升息終止、靜待降息期間，收益機會依然可期；保羅．維克分析，機構房貸抵押債(MBS)最大風險是因提前還款、進而導致該類資產資金池的現金流衍生不確定性，而今利率高懸連動房貸利率上走，提前還款率目前處在歷史低檔，風險已大幅下滑。

房地產抵押債中，美國政府債GNMA是唯一有政府信用擔保、具備與美國公債相同的「高信用評等(AA＋)」、「長期提供優於美國公債的高收益」、「流動性高」等三高特質，深受主要國家央行青睞；以日本為例，2018年以來配置在機構房地產抵押債的比重皆2成以上；中國大陸近兩年的配置也處於歷史高檔水位，於8％左右逐步增加；而台灣配置比重在近兩年有約4成水準，2017至2020年間的多數時間則更有超過5成。

富蘭克林投顧建議，鑒於美國政府債GNMA高品質、較公債高的收益與高流動性等優勢，當市場充斥不確定性時，愈能彰顯其防禦甚至逆勢上漲的潛力，適合納入組合中分散風險、增加資產樣貌的豐富性。