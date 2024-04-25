彰化銀行東京分行大阪出張所於25日舉行開幕慶祝酒會，由董事長凌忠嫄親自率領高階主管赴日主持。開業慶祝酒會上，包含台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、大阪府政策企畫部國際金融都市推進監阪本哲也、大阪市經濟戰略局立地交流推進部部長森山文子、台日兩國工商界企業代表以及關西大阪地區商會與僑界代表等，都專程到場祝賀，還有遠從台灣來參加酒會的客戶情義相挺，現場相當熱鬧，也充分展現彰銀與客戶深厚的情誼。

彰銀自1992年東京分行開業後，時隔32年再度於日本設立據點。3月新開業的大阪出張所不僅是1950年後唯一在大阪新設據點的台資金融業，也是台資金融業中率先採出張所模式開展業務的銀行。彰銀表示，出張所是日本獨有的據點模式，其經營的業務範圍與分行相同，但在營運及人力配置上更具彈性，彰銀以大阪出張所作為擴張日本市場的第一步，未來也將視經濟發展以出張所的方式設立新據點。

彰銀董事長凌忠嫄於致詞時表示，彰銀一直以來看好日本經濟的整體發展潛力，關西地區為日本第二大經濟圈，經濟產值(GDP)約占全日本16％，亦為日本製造業及重工業重鎮，交通便利，對外貿易發達，加上台商在大阪關西地區的投資比重相當高，在大阪設立據點，可將東京分行服務台商的經驗傳承至大阪出張所，提供當地台商更優質的服務。凌忠嫄也特別提到，大阪出張所自3月開業以來，即接獲許多客戶詢問赴日本關西地區投資事宜，對彰銀在大阪設立據點表示支持，讓彰銀對拓展當地業務深具信心。

彰銀表示，對焦台積電在日設廠效應，大阪已被列入繼熊本後未來三廠可能的設廠地點之一，預期加速帶動台灣上下游產業赴日投資的熱潮，加上2025年大阪世界博覽會的吸客效應，可望進一步推升人潮商潮，因此對未來大阪關西地區的投資發展趨勢大為看好。

此外，值得一提的是，目前日本大阪府、大阪市等政府機關正積極推動大阪成為國際金融都市，不僅對外資進軍大阪提供了非常多的協助，此舉也相對促進大阪金融市場更趨活絡。對此，彰銀主管表示，國人想赴日投資，除了觀察半導體產業外，日本的國防重工業也是深具發展前景的產業，尤其大阪是重工業之都，預期國防產業的需求將帶動大阪重工業的成長，商機可期。

彰銀表示，大阪出張所代表著彰銀跨出東京的第一步，在「東東京、西大阪」的雙據點規劃下，將逐步與日本區域性銀行結盟，以提供顧客更完整、更優質的國際金融服務。未來彰銀日本團隊也將更進一步地深化在地經營，規劃以東京為區域管理中心，由設立出張所的方式在日本各地設立據點持續擴展日本市場。

彰銀大阪出張所位於大阪最熱鬧且交通便利的梅田車站Grand Front Osaka共構大樓，是大阪市內的指標性建築之一，可由聯通道自大阪(梅田)車站步行前往，對從日本國內外搭乘陸海空交通工具前往大阪的客戶都相當便捷。大阪出張所地址在大阪府大阪市北區大深町3-1 Grand Front大阪Tower - B 11樓。