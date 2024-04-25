儘管第一季受產品週期影響，出現短期逆風，然法人指出，隨著國際大廠AI晶片將於5奈米製程放量，量產(Turnkey)營收成長加入；據悉，次代產品也將持續委由創意進行ASIC相關投片工作，可望持續為創意挹注成長動能。

創意首季營收，來自委託設計(NRE)為13.86億元，年減7％;而晶圓產品(Turnkey)營收為41.64億元，年減16％。不過，相較去年同期，第一季已有5奈米及更先進製程晶圓代工營收貢獻，未來將隨著新產品線持續放量而逐步提升。

另外，人工智慧與網通應用晶片合計貢獻創意第一季營收39％，與消費性電子應用佔比相當；工業應用則占14％、其他應用8％。顯示創意在AI及網通應用領域已具備一定實力。

伴隨台積電於先進封裝持續演進，創意認為，透過高階封裝技術提升算力趨勢不變，未來Chiplet概念會越來越廣泛；創意長期發展之APT IP以及前段設計，將能為客戶提供更多服務。