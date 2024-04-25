美國重磅經濟數據登場，因通膨加劇、消費者及政府支出降溫，美國今年首季GDP「爆冷」顯著放緩，但3月核心個人消費支出（PCE）卻加速反彈，市場對通膨的擔憂大幅升溫，10年期美債殖利率走揚並衝破4.7％、創半年新高，美股四大指數25日普遍走弱，惟費半指數獨守紅盤且大漲逾1％，激勵台指期夜盤重挫逾百點後隨即止穩、跌點大幅收斂至僅9點，暫報19,871點。

美國第一季經濟成長大幅降溫，美國商務部數據顯示，上季實質國內生產毛額（GDP）換算年增率僅1.6％，遠低市場預期的2.4％；不過，核心PCE指數卻年增3.7％，升幅高於預估的3.4％及去年第四季的2％。

上述數據公布後，10年期美債殖利率飆漲衝破4.7％大關，創下去年11月以來新高，而美國芝商所FedWatch工具顯示，認為聯準會今年9月仍不會啟動降息的投資人升至41.9％，較一天前增加逾一成。市場解讀，儘管經濟出現了明顯的放緩跡象，然通膨問題也較預期的嚴重，恐使聯準會後續利率決策更加艱難。

而期交所內商品也同步大舉回檔，小臺指期下跌44點、電子期貨翻紅上漲0.3點、小電子期也上漲0.6點，半導體30期貨則也上漲1點；而美股台積電ADR下跌逾1％，也拖累台積電期貨夜盤下跌4元，暫報765元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨重摔636點，美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨也分別下跌34.75點及106點，美國費城半導體期貨則是小漲45點，表現相對強勢，英國富時100期貨小漲8點；商品期貨則是普遍走揚，黃金US期上漲10點、台幣黃金期上漲13.5點、布蘭特原油期貨也上漲9.5點。

元富期貨表示，台指近期震盪加劇，容易受到消息面影響，本周除了美股七雄財報外，26日更是有通膨指標PCE指數要公布，為聯準會降息前景提供線索，目前市場仍然充滿很多不確定性，因此短線震盪整理機率較高。