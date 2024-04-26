2萬元借貸起糾紛！高雄市仁武區今天凌晨發生持刀砍人事件，24歲成男向梁女借貸2萬元未還，梁女姜姓男友和友人前往找成男談判要債，過程中雙方一言不合，成男友人竟持刀砍傷姜男手臂，所幸送醫後無大礙，警方將陳嫌等人帶回偵辦，正積極追查砍人嫌犯到案中。

今日凌晨3時，仁武分局澄觀派出所員警獲報，指仁武區京吉一路發生一名男子持器械與他人發生糾紛致傷。

警方到場釐清事實，起因於24歲成男向25歲梁女借貸新台幣2萬元，梁女的32歲姜姓男友為替女友協商還錢事宜，遂和友人26歲蘇男與欠債的成男相約。

成男搭載23歲陳姓男子及另一名男子赴約到場，過程中同行男性友人疑心生不滿突持刀向前砍傷姜男，隨後成男3人駕車離去。

姜男經送醫救護僅左手臂受傷，無生命大礙。警方立即擴大調閱監視器，以車追人已將陳嫌帶返所釐清，持續追緝其他疑犯，全案依傷害罪嫌積極偵辦中。