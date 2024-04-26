00934經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季共調整2次成分股，今年4月迎來首次成分股調整，新增國產、統一超、群益證等21檔，剔除萬海、可成、南電等21檔。

觀察00934新成分股，張圭慧指出除了調降半導體權重外，同時也減少航運等景氣循環股，換股時正好遇到台股拉回修正，順勢獲利了結，增加傳產、金融、食品、營建等類股權重，其中營建類股具備高殖利率，更自帶題材最吸睛。

張圭慧指出，00934除了調高既有營建股權重，亦新增國產、永信建等類股，主要是近年房市剛性需求支撐，加上近期地震頻繁，台灣住宅結構安全引起民眾高度關注，加速推動重建或都更需求，使營建類股成為盤勢焦點之一，且不少營建類股去年營收表現亮眼，股利政策也維持、甚至超越過往發放水準，後市值得期待。

在此次成份股調整後，00934成分股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉從除權息淡季搶攻資本成長，轉向除權息旺季著重股息累積的投資組合，且在4月財報出爐後快速調整，更能讓投資人有機會享受財報帶來投資效益。

00934將於6月30日進行首次收益分配評價。張圭慧認為，近期地緣衝突雖引發短期市場修正，惟動盪後市場仍視經濟基本面而定，目前台灣經濟狀況尚稱穩健，基本面相對有撐，建議投資人可透過定期定額或分批布局高股息ETF，有機會享受新一波成長契機。