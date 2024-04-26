警方趁26歲蔡姓男子到停車場準備上工時上前逮人。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1對張姓夫妻檔涉嫌販毒，他們找來2名小蜜蜂負責24小時配送，標榜服務不分日夜，隨叫隨送。高雄市刑大掌握行蹤後，趁運毒小蜜蜂準備上工時上前逮人，並循線查獲張姓夫妻檔，從住處搜出大量毒品，各種有趣外包裝「大摩」「太空人」，其中一款咖啡包外包裝圖案，竟是周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的經典梗「一日喪命散」，訊後4人均遭送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊於2月間網路巡邏，發現販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品，打出「買5送2」等，吸引買家下單，遍布整個大高雄地區，經長期偵蒐，發現以27歲張姓夫妻檔為首的販毒集團，利用鳳山區過埤路一處大樓作為倉庫，以每月5萬元招募成員，採用24小時輪班制，透過網路販售毒品，「小蜜蜂」以早、晚班方式，使用汽車或機車專人配送，標榜服務不分日夜，隨叫隨送。

專案人員歷時數月跟監、蒐證，掌握藏匿毒品處所及販毒運作模式後，發現他們為供應清明連假龐大需求，大量進貨，於2日趁26歲蔡姓男子到前金區一處停車場準備上工時上前逮人，警方騎著機車，趁他毫無防備時將他壓制，另一群埋伏警立即上前，經搜索車輛後，發現他們將冷氣濾網拆除，藏放毒品，另於循線逮26歲許姓小蜜蜂。

隨後警方直搗張姓主嫌夫妻檔住處，搜到各種有趣外包裝「大摩」「太空人」，其中一款咖啡包外包裝圖案，竟是周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的經典梗「一日喪命散」，吸引年輕人。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。