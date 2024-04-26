「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，與小弟張旭昇一同被起訴，並被聲請收押禁見直至本月23日獲新北地方法院裁定5000萬交保。新北地檢署今（26）發布新聞稿指出郭與張有逃亡、串證之虞，且可能會影響其他證人證述，另外交保金額也過低，將向院方提起抗告。

2022年11月，在檢警發動搜索前，郭搭機離境遭通緝，潛逃海外藏匿10個月直至被檢警查獲押解歸國後收押禁見，審理期間郭不斷打出「悲情牌」，希望法官讓他交保，回家照顧老母盡孝、為逝世父親上香，直至本月23日獲法院裁定郭、張分別以5000萬、30萬元交保，但限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃。

新北檢今表示，經收受裁定後，審酌案情，將對裁定提起抗告，原因包括當初郭哲敏與張旭昇均為通緝到案，且兩人在海外均有大筆資產，另外郭、張兩人先前早有滅證事實，審理至今僅審訊6名證人，與可能列入證人、禁止郭與張接觸騷擾的40餘人數量相差太大，有影響證人的串供之虞。

新北檢也說，法院裁定交保的措施均無法防止郭與張與勾串證人或同案被告，亦無法防止郭哲敏破壞監控設備或以偷渡等方式棄保潛逃，認為2人仍有羈押禁見必要。

新北檢說，若法院堅持交保，郭哲敏與張旭昇財力雄厚，透過此案又獲取鉅額犯罪所得，諭知5000萬、30萬交保顯然金額過低，應將郭哲敏交保金額提高至2億元以上、張旭昇交保金額提高至700萬元以上，並對張施以電子腳環科技設備監控。