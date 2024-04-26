高雄市政府與統一超商合作的「灣市38 BOT案」26日正式簽約，這也是高雄市長陳其邁上任以來第一件公有市場用地BOT成功開發案例，統一超商投資逾7億元，將創造300個就業機會，並優先聘用高雄居民，可望帶動北高雄榮總一帶商業服務與生活機能。

該BOT案由統一超商投資超過7億元，羅達生表示，灣市38市場用地BOT案為市長陳其邁任內首件以BOT招商成功的案例，基地原本是委外經營的公共停車場，基地位於人口數4萬5,196人的全台第一大里福山里，坐落榮總路與榮耀街口，隨著周邊高鐵特區發展愈來愈成熟，人口大幅呈正成長，以及榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展，市府為增進當地生活機能，與統一超商正式簽約。

該基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場，統一超商指出，本案興建期4年，預計2028年完工營運，營運期46年，由統一超商與高市府合作，並藉由豐富集團資源及專業經營能力投資興建「悠活生活廣場」，預計投資金額7億元以上，規劃地下2層至地上6層建物，以「質感生活」、「社區購物」、「悠閒休憩」、「醫養樂活」、「地方亮點」作為建設目標，另以「漫步．佐幸福」作為開發願景，引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，除滿足日常生活購物所需，同時提供民眾多元服務，此外，因應人口密集及消費停車需求，規劃地下2層停車場，以紓解停車需求，成為高雄最具指標性的複合式現代化購物市場。