勸T17、T18投資計畫「不用打了」 柯文哲批蔣市府：老公務員怎不知？

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，將北投士林科技園區T17、T18地上權標給前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」，議員質疑白委黃珊珊稱17、18案說地上權不用投資計畫，但T16也是地上權案，卻有投資計畫，柯今（27日）表示，因當時一直沒有辦法決定到底要做什麼用，就決定這兩塊純粹比標價，議員不懂他可以原諒，但「蔣市府那些老公務員怎麼會不知道。」

針對議員質疑T17、T18地上權案沒有投資計畫，柯文哲出席台灣能源發展路徑與轉型論壇，在會前受訪時說明，土地投資來講，一般政府在標售土地，有一種叫BOT，BOT就是說，它價格不是唯一的考量因素，這塊地大家有沒有什麼想法，寫一個企畫案以後，用評審來打分數，這時候價格不是唯一的考量標準，另外一種是，只要那塊土地合乎那個都市計畫裡面那塊土地的使用，其他就沒有再加限制，純粹是投標價格高的拿去。

柯文哲指出，當年T16、T17、T18三塊，想說省事一起標，當時底價是86億，每個廠商都覺得說一次要標那麼多，那麼大土地、將近10公頃，一直擺著差不多2年，大家覺得風險太大，一直不肯投資。

柯說，後來顧問公司就說那就做風險分散，1塊地切成3塊，最大那塊地有意願者很多，就台北市的立場來講，關於北士科，希望做比方說生技類的或是資通訊的總部，當時還是有加一些條件，限哪一種產業，只要符合那個哪一類的，就可以進來蓋，所以當時有投資計畫書，但要求比較低，不像BOT那麼高，再來就要用價格標。

柯文哲表示，T17、18，因為當時一直沒有辦法決定到底要做什麼用，因此就決定說這兩塊純粹比標價，BOT跟設定地上權本來就不一樣，一般來講設定地上權是不需要去寫投資計畫書。

柯文哲批評，「這件事情，如果議員不懂，我可以原諒說他是第一屆上任，搞不清楚BOT跟設定地上權，但是我認為蔣市府那些老公務員怎麼會不知道。」

「T16、17、18我是勸他們不用打了」。柯呼籲，把所有會議紀錄公開，因為相關的會議差不多都是他主持的，反正都有會議紀錄，全部上網公開，這樣就好了，「不要每天沒事做在那裡弄來弄去」。