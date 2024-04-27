針對北士科T17、18地上權爭議，民眾黨主席、前台北市長柯文哲頻頻與現任蔣萬安市府互嗆。柯文哲直言蔣萬安不懂地上權與BOT的差別，而蔣萬安27日下午受訪時隨即表示，自己相當了解北士科是地上權，相信柯文哲也相當清楚，現階段已經啟動政風調查，有問題依法查辦，沒問題就還當事人清白，「柯市長可以Chill一點，Chill out, dude。」

台北市長蔣萬安27日下午出席「源源不絕2024嘻研大賽」決賽，為了呼應活動，蔣也身著寬鬆上衣與外套、牛仔褲，戴上金屬項鍊，相當不同於以往的穿衣風格。他表示，年輕的幕僚特別幫忙安排這一身打扮，趕快去幫他借了項鏈、T恤、外套、牛仔褲，也符合今天活動的主題，「我覺得穿起來比我平常穿西裝輕鬆很多，所以也許以後可以考慮多一些場合可以穿的比較輕鬆一點。」

而被問到近日熱議的北士科爭議，柯文哲頻頻砲打蔣市府，甚至直指蔣萬安不懂地上權與BOT的差別。對此蔣則回應，T16、17與18都是設定地上權，這跟BOT有什麼關係？現階段都已經啟動政風調查，有問題當然依法持續查辦，沒有問題也還當事人清白，「柯市長可以Chill一點，Chill out, dude。」

蔣萬安強調，事實是一面最清楚的鏡子，就一切秉於事實，所以政風進行調查，就讓政風有可以查辦的空間，讓他們好好釐清真相，屆時清楚的向外界做一個說明。