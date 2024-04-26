04/29 週一 德國4月通膨初值

美國4月達拉斯聯準會製造指數

業績報告：恩智浦

04/30 週二 日本3月工業生產

日本3月零售銷售

歐元區第一季GDP初值

歐元區4月通膨初值

美國2月凱斯席勒房價指數

美國4月芝加哥PMI

業績報告：亞馬遜、禮來、超微、美超微、賓士、 PayPal、三星電子、科思創

05/01 週三 美國API原油庫存報告

日本4月Jibun銀行製造業PMI終值

美國4月ADP就業報告

美國4月標普全球製造業PMI終值

美國4月ISM製造業PMI

美國3月JOLTs職缺報告

業績報告：高通、輝瑞

05/02 週四 聯準會利率決議

日本央行政策會議紀要

南韓4月標普全球製造業PMI終值

歐元區4月HCOB銀行製造業PMI終值

美國3月貿易收支

美國首次請領失業救濟人數

美國3月工廠訂單

業績報告：蘋果、穆迪、殼牌、諾和諾德、

樂金化學、馬士基

05/03 週五 歐元區3月失業率

美國4月非農就業報告

美國4月失業率

美國4月標普全球綜合/服務業PMI終值

美國4月ISM服務業PMI

(備註:業績發布日期為當地時間)

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