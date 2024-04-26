04/29 週一 德國4月通膨初值
美國4月達拉斯聯準會製造指數
業績報告：恩智浦
04/30 週二 日本3月工業生產
日本3月零售銷售
歐元區第一季GDP初值
歐元區4月通膨初值
美國2月凱斯席勒房價指數
美國4月芝加哥PMI
業績報告：亞馬遜、禮來、超微、美超微、賓士、 PayPal、三星電子、科思創
05/01 週三 美國API原油庫存報告
日本4月Jibun銀行製造業PMI終值
美國4月ADP就業報告
美國4月標普全球製造業PMI終值
美國4月ISM製造業PMI
美國3月JOLTs職缺報告
業績報告：高通、輝瑞
05/02 週四 聯準會利率決議
日本央行政策會議紀要
南韓4月標普全球製造業PMI終值
歐元區4月HCOB銀行製造業PMI終值
美國3月貿易收支
美國首次請領失業救濟人數
美國3月工廠訂單
業績報告：蘋果、穆迪、殼牌、諾和諾德、
樂金化學、馬士基
05/03 週五 歐元區3月失業率
美國4月非農就業報告
美國4月失業率
美國4月標普全球綜合/服務業PMI終值
美國4月ISM服務業PMI
(備註:業績發布日期為當地時間)
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