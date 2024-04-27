0403花蓮強震後餘震不斷，中橫便道時不時發生落石情況，截至昨日已新增17處落石區，今日凌晨2點多又發生強震，中橫便道又有落石；交通部公路局谷關工務段長張裕閔說，谷關地區今晨震度達4級，目前22.1、19.8、18.8與13.7公里處為嚴重路段，持續搶修中，中橫便道尚無法開放。

據了解。前天已搶修5處大面積坍方路段，昨日則搶修22.1公里及19.8公里處，不過因山區持續降雨且加大，機具在冒雨清除土石同時還要閃避落石相當危險，當日下午先請機具撤離避災，待天候較佳再持續搶通。

今日凌晨2點多再發生2起有感地震，中橫便道又有落石，目前22.1、19.8、18.8與13.7公里處持續搶修中，中橫便道尚無法開放。（公路局谷關工務段提供／潘虹恩台中傳真）

未料，今日凌晨2點多，花蓮近海與秀林鄉接連發生規模6.1與5.8有感地震，中橫便道再添落石。張裕閔說，谷關地區今晨震度達4級，目前22.1、19.8、18.8與13.7公里處4個路段較嚴重，災害狀況危險，其中不乏昨天清除土石今天又落石的狀況。

張裕閔說，早上山區間歇性降雨，派二組人員前往搶修中，中橫便道尚無法開放。至於封閉時間要多久？尚受餘震跟降雨影響，目前尚無法準確預估，比如平時大概1天半可以完成，但這次遇上下雨又地震，已陸續處理了4天還在進行。另呼籲用路人非必要勿入山區。