梅雨季第一道鋒面報到，氣象署表示，今天下午起梅雨鋒面接近，東北部及大台北山區有較大雨勢，周三、四鋒面通過，全台易有雷雨、短延時強降雨，尤其周三雨勢最大。氣象專家林得恩更指出，美國最新氣候數值模式顯示，台灣今年5月份平均降雨量明顯比往年氣候平均值高，雨水不少。

今晨美國NCEP CFS最新氣候數值模式模擬結果顯示，今年5月台灣雨水不少。(翻攝自林老師氣象站FB)

林得恩在臉書指出，告別春雨、迎接5、6月的梅雨，根據今晨美國NCEP CFS最新氣候數值模式模擬結果顯示，台灣地區今年5月的月平均降雨量顯然要比氣候平均值來得高，降雨機會比較大，期待可以適時緩解緊張的水情，但也不要來太多，否則也易導致水災。

氣象署表示，今天下午起梅雨鋒面接近，降雨機率逐漸提高，中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其中東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢。

氣象署表示，周三、四（5月1日、2日）鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，天氣不穩定，各地容易有陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部留意短延時強降雨及較大雨勢，明天降雨最明顯，鋒面上有對流性降雨，伴隨雷擊及強陣風；氣溫部分，東北季風增強加上下雨，北台灣天氣轉涼，白天高溫25到27度，低溫約21度，其他地區氣溫也略降。