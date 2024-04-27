雲林縣長張麗善（左五）手捧媽祖神像，恭迎神尊上轎。（周麗蘭攝）

炸轎過後，北港清潔隊出動山貓立即剷除炮屑山。（周麗蘭攝）

農曆3月19日是北港媽祖一年一度遶境的日子，人稱「北港迎媽祖」，今（27日）適逢周六，迎神轎的人潮特多，加上天公作美出現陰天，只飄一點小雨，更適合遶境，應驗預期的只灑「甘露」，人潮更多到爆！縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏锝點起馬炮後，虎爺神轎進入炮堆炸轎，煙霧直竄天際，炮聲無一刻停息。

「北港迎媽祖」每年農曆3月19日、20日遶境活動分為南巡、北巡，除有規盛大的神轎及陣頭，信眾沿路施放鞭炮迎接，以如雷的砲聲和昇騰的煙霧表達對媽祖的崇敬，炸轎、炸虎爺、真人藝閣等儀式更是重頭戲。

北港朝天宮今年建廟330周年，2011年被指定為國家重要民俗的「北港迎媽祖」遶境活動更熱鬧非凡，7點多北港媽祖轎在朝天宮董事長蔡咏锝、縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠。鎮長蕭美文等人共同點起馬炮後起駕。

媽祖神轎由虎爺轎護駕，出發時炸虎爺點燃的不只是炮火，還有信眾歡欣鼓舞的心，往年炸虎爺過後可看到壯觀的炮山，今年立即以山貓鏟走、清潔隊緊跟著清掃，整體環境更整潔。

朝天宮表示，今年共有34隊民間藝陣、19隊轎班遶境，創歷年來紀錄；真人藝閣有53輛，將一連遊行5天。

巧合的是，氣象署預報23日到28日鋒面來襲，各地須預防豪大雨，而北港鎮每逢汛期部分地區會積水，雲林縣長張麗善昨（26日）特別視察北港的排水、抽水整備工作，不過朝天宮董事長蔡咏锝有信心不會有大雨，因為北港媽祖遶境出巡的日子還不曾遇過下大雨，頂多只是「灑一點甘露」，今天果真無雨，神轎起駕時只有下一點陰雨。

今年北港媽祖遶境適逢周六、日，遊客比往年多好幾倍，遶境隊伍長、圍觀民眾多，街上擠得水洩不通，原本預定10點半舉行的藝閣「龍鳳閣」點睛儀式，因遶境隊伍還未走完，根本擠不進去朝天宮，媽祖神轎預計要到半夜才會入廟。