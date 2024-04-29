今 （29日）下午16時50分許，台北市福和橋下發生一起命案，有民眾在福和橋下手扶梯旁，發現一名男子疑似輕生身體懸空掛在橋下，嚇得趕緊打電話報案，警消獲報到場，立即將男子救下，但人已明顯死亡，警方立即封鎖現場，調查死者身份釐清死因。

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