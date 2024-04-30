秘魯驚傳重大車禍，一輛巴士行駛在國內北部地區的一條山路上墜入深谷，造成至少23人死亡，超過10人受傷。
當地官員告知秘魯媒體，這起交通意外發生在昨天晚間，車禍地點是卡哈馬卡（Cajamarca）地區的一條坑洞滿佈、泥濘的道路上，出事巴士從大約200公尺高的深谷墜落。
據悉，這輛巴士載有超過50名乘客，從200公尺高的深谷墜，最終滾落到河邊，部分乘客被河水沖走。
救援人員和消防隊員已趕到現場，受傷者被送往醫院接受治療。相關當局正在調查這輛巴士事故原因。
秘魯驚傳重大車禍，一輛巴士行駛在國內北部地區的一條山路上墜入深谷，造成至少23人死亡，超過10人受傷。
當地官員告知秘魯媒體，這起交通意外發生在昨天晚間，車禍地點是卡哈馬卡（Cajamarca）地區的一條坑洞滿佈、泥濘的道路上，出事巴士從大約200公尺高的深谷墜落。
據悉，這輛巴士載有超過50名乘客，從200公尺高的深谷墜，最終滾落到河邊，部分乘客被河水沖走。
救援人員和消防隊員已趕到現場，受傷者被送往醫院接受治療。相關當局正在調查這輛巴士事故原因。
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