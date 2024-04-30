南投縣衛生局啟動國道3號南投服務區餐飲業稽查，抽驗17項產品，檢驗結果均符合相關衛生標準和防腐劑使用規定。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

食安問題連環爆，全中運擊劍隊選手28日吃完飯店早餐拉肚子疑食物中毒送醫，南投縣衛生局為了確保南北往來國道旅客的飲食安全，啟動國道3號南投服務區餐飲業稽查，檢驗結果顯示所有抽驗產品均符合相關衛生標準和防腐劑使用規定，讓民眾安心享用美食。

南投縣衛生局局長陳南松表示，疫情解封後，國內旅遊需求大幅增加，國道3號的南投服務區是旅途中重要的休息和餐飲場所，為了幫大量國道旅客的飲安把關，啟動國3南投服務區餐飲業稽查專案，包括業者是否投保產品責任保險、飲食場所的標示、原材料來源及餐廳是否符合良好衛生規範等項目。

稽查人員對服務區內新東陽、三商巧福、星巴克等11家餐飲業者進行稽查，抽驗滷肉飯、法國麵包、三明治、咖啡等17種產品，檢驗結果顯示所有抽驗產品均符合相關衛生標準和防腐劑使用規定。民眾如有任何食品衛生安全問題，可電洽服務專線049-2231994。

南投縣衛生局提醒，民眾要勤洗手、選擇新鮮食材、將生熟食品分開、確保充分加熱、注意食品保存溫度；不要食用未經處理的山泉水及不明動植物，落實這些措施，預防食品中毒事件的發生。