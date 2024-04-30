2024台法科學研究會議於4月29日起一連兩天在台北舉行，並於30日舉行台法聯合記者會。國科會主委吳政忠表示，法國為台灣在全球科研合作最緊密的國家之一，過去合作著重在基礎科學，此後雙方將在半導體與量子、生醫、綠能減碳、AI資安、太空及海洋研究等6大領域商討如何優勢互補，並藉由科研合作交流，讓雙方未來的關係能更加緊密。

吳政忠提到，台法教育交流進行非常久，為拉高合作等級，雙方於2023年11月23日簽署科學與技術合作協議 （英文簡稱STC），協議包含半導體與量子、生醫、綠能減碳、AI資安、太空及海洋共6大領域，會議結果希望能在未來納入政策規畫參考，且關係更加緊密。

法國高等教育暨研究部（MESR）研究與創新總司長克萊兒．居希（Claire Giry）說，相當榮幸代表法國高等教育暨研究部來台出席此重要雙邊科技會議，並指出法國目前重點推動的法國2030投資計畫（France 2030）中，所聚焦的重點領域與本次STC會議共6大議題有諸多共通點，未來盼透過本次大會定義出的合作主題，推動共同研究計畫予以支持與落實。

克萊兒．居希也特別傳達法國高等教育暨研究部部長Sylvie Retailleau對台法去年簽署的STC之重視，未來也歡迎台灣科學家攜手法國夥伴，積極參與歐盟科研計畫，擴大合作效益。

國科會副主委陳儀莊指出，本次6大領域的具體成果，例如半導體領域，未來雙方將在化合物半導體應用及異質整合低耗能感測器進行合作，量子領域則是聚焦光量子運算及量子通訊；生醫領域將在癌症研究、健康科技與精準醫學、神經科學等議題上合作；淨能減碳部分，選定生質物轉換為高值化學品及能源、能源效率提升與改善、二氧化碳捕捉封存再利用、綠氫及液態能源與永續航空燃料等議題進行作；AI資安領域則會朝向AI與資安整合，並搭建資料共通平台，及合作發展AI系統認證與標準；海洋領域雙方會在地質災害、深海探測、生態永續、海洋生物、海洋再生能源等議題上進行合作；太空領域則是推動太空晶片開發、太空新創育成與加速器聯盟、科學酬載的衛星共乘等面向合作。