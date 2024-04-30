四胞胎姊妹組合「紅飛林」發行首張專輯《Unsettled Soul 心神未定》，今（30日）首支MV〈這一刻我不能給你什麼〉上線，驚傳四胞胎在四川貢嘎雪山拍攝時，拍攝乘坐的休旅車被瞬間漲潮的河水，差點淹沒，四個小妮子當時還好不在車上，逃過一劫。

年僅23歲的四姐妹餘悸猶存，但藝高人膽大的她們，很快收拾心情，拿出最專業的一面繼續拍攝，由於總海拔7000餘公尺的貢嘎雪山太壯麗，團隊紛紛出現高山症，幸好四姐妹沒有出現任何不適、異狀，但在深秋時節的去年11月前往拍攝，雪山已出現酷寒現象，雖然還未下雪，但入夜後體感溫度直奔零下，讓期間住在民宿小木屋的「紅飛林」全身貼滿暖暖包，即便穿上外套和襪子滾棉被，都還是冷得哎哎叫，十分辛苦！

「紅飛林」由南京出生的四胞胎姐妹朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成，她們出生時非常轟動，不僅8歲就出演電影，與當紅的「乖乖虎」蘇有朋一起主演，14歲時更一同獲邀擔任亞青會的火炬手。

「紅飛林」三姊婉玉跟男主角拍攝〈這一刻我不能給你什麼〉MV。（紅飛林提供）

四胞胎更在16歲時到美國洛杉磯唸高中，並一舉全考進柏克利音樂學院（Berklee）就讀，加上四姐妹有志一同的音樂理想，就志同道合組成了「紅飛林」樂團，走上音樂路，並完成了首張創作專輯《心神未定》。