血汗司法問題引發社會關注，書記官也無法倖免於難！最高法院民事大法庭2022年12月9日裁定，人壽保險已繳保費的準備金可做為強制執行標的，聲請執行保單案子如土石流湧向台北地方法院，因為全台灣21家保險公司中有19家位於台北地院轄區。北院統計，2023年強制執行案件達20幾萬件，較2022年增加35%。儘管北院準備多套劇本因應，緊急投注許多資源和人力，仍有書記官悲鳴：很久沒有在天還亮著的時候放心下班了！

據了解，北院為了清理人壽保單的執行案件，多管齊下，一方面在民事執行處新增7股書記官，還將民事科任職未滿3年的書記官都調去民事執行處，並鼓勵執達員和錄事從內部升遷，同時對外招考，擴大民事執行處陣容，可是有新進人員一聽說要到北院民事執行處上班，嚇得打退堂鼓，5月1日又有2位書記官要離職，讓北院已經吃緊的人力雪上加霜。

據指出，北院甚至還打起刑事科的主意，想調動刑事書記官到民事執行處，後來發現許多刑事書記官沒有辦民事案件的經驗，調去還要重新學習和適應，也不是辦法，擔心搞得內部兵荒馬亂才作罷。

不少書記官經常在社群軟體PO文吐苦水，反映司法人員的辛苦。（圖／翻攝臉書「靠北書記官」）

有北院書記官在臉書「靠北書記官」社群抱怨：知道民執辛苦，但我不知道會苦成這副德性。自從大法庭相關裁定出爐後，重災區的天下第一院（指北院）嚴重超時加班已成家常便飯，能調動的都走了，有勇氣提離職的已經說出口了，不知道這把火會燒到何時？也不知道增股後會不會變好，更不知道現在要把氣出到誰身上.....。

這位書記官指出，剛進執行處時被教導要定時巡卷，到現在已經完全沒有餘力巡卷了，進行中的案子已經壓垮我們，還有那些已結案件的狀紙要調卷處理，辦公室的卷櫃漸漸疊高，總想著如果鐵櫃倒下來打到我，是不是就可以離開這個可怕的地方？

有其他書記官留言說，這幾年業務爆量、紀錄科的人都做到唉唉叫了，執行處這種被「神」遺棄的地方更不用妄想得到一絲憐憫，去年各公司（指各法院）發的防自殺小卡當用則用，這份工作不值得大家賠上自己的人生。還有一位書記官判斷：可能還要兩年，等可以執行的保單都執行的差不多了，浩劫才會結束。

書記官和法官是關係緊密的工作夥伴，同樣是血汗司法的受害人。（圖／翻攝司法官學院官網）

另有書記官PO文向保險公會喊話，希望「顧一下出貨的效率」，暗酸保險公會收費漲價了，效率也沒提升。他說每天看著未結數字漲得比台股還恐怖，你知道我們準備要跟院長室先點茶還是咖啡。（因為未結數字太難看 準備被請去泡茶）。債權人還常有情緒性話語，認為是法院在不當延滯執行程序的進行，這個鍋真是背的很冤枉。不過也有書記官替壽險公會喊冤，認為他們也忙瘋了。

對此，不少法官和書記官認為應該修改《強制執行法》，把執行法院改為債務人所在地法院，減少單一法院壓力。金管會和保險局則從社會安全網的角度，認為可修訂《保險法》，避免民眾保單被強制執行而失去保障。

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