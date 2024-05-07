國民黨立委黃健豪直指故宮北院、南院出大包，故宮北院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，被拍到兩館人員在毫無保護措施的翠玉白菜旁簽文件，紙筆距離國寶不到3公分，而南院日前更發生清潔人員隨意進出庫房等狀況，管理出了大問題，故宮針對質疑點，坦承有疏失。

稍早故宮針對立委指出故宮、台南市美術館人員卸展作業流程缺失、南院外包清潔人員隨意進出庫房情事，發出聲明，對外說明如下：

關於故宮、南美館卸展作業流程疏失：

一、 「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展，於2024年3月11日由故宮及台南市美術館專業人員進行借展文物卸展作業。卸展過程中，雙方代表在文物安全優先、不移動翠玉白菜前提下，依據〈文物狀況檢視報告書〉進行點交、檢視與簽署工作。在點檢確認文物狀況時，本應依標準作業程序待文物撤離後，再進行簽署作業，此過程確實未合乎標準作業規定，故宮與南美館雙方確有疏失。

二、 本案陳報首長後，院長刻就業務主管及執行人員，予以嚴正告誡，並召開多次檢討會議，另由余佩瑾副院長召開會議檢討布卸展流程。2024年5月1日蕭院長再度親自召開會議，要求布卸展作業流程，並修訂於本院「文物安全維護作業手冊」，要求布、卸展工作執行前，應召開工作會議，確保相關作業人員工作行進有序，依標準作業流程確實執行。

有關南院外包清潔人員隨意進出庫房缺失情事：

一、 去年2023年南院處庫房修繕及新置角鋼層架完成，當時庫房並未存放任何文物。

二、2023年2月4日及5月30日，依規定程序陳報首長同意由承辦人員分別於2月15日及6月9日，帶委外合約廠商10名清潔人員入庫，進行各約1周清潔工作。

三、 今年3月25日南院處同仁內部稽核比對，發現廠商抽換2位不在原提報名單人員。經首長同年4月17日批核進行調查課責並提報考績會懲處。案於5月6日考績會審議，決議退回南院處，重新檢討研提懲處名單。

四、 廠商違規部分，於2024年4月12日召開履約檢討會議依約計罰，並依政府採購法第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序。

五、 下周院長蕭宗煌將親赴南院召開庫房作業流程檢討會議，務求徹底改善南院庫房管理，加強出入庫作業身分查核，杜絕類似情形再度發生。