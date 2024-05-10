故宮博物院珍藏的《清明上河圖》等40萬張國寶名畫，日前被爆出數位圖檔外洩，在淘寶網人民幣10元就能下載，引發「國安危機」，甚至調查局都介入偵辦，但士林地檢署調查後，發現根本是故宮自己搞烏龍，承辦人員將珍貴圖檔放到免費下載平台，一般民眾隨手就能取得，全案日前簽結，2名被查出有下載的國人也請回。

故宮去年3月爆發名畫圖檔外洩事件，有人發現在大陸淘寶網上，只需花10元人民幣，就可取得《清明上河圖》、《快雪時晴帖》等高清圖檔，故宮認為這些圖檔都有加密、列管，懷疑有駭客利用破解程式入侵，此事後來有立委質詢，懷疑被駭客入侵，演變成「國安問題」，調查局也介入偵辦。

據了解，士檢根據IP循線追查，日前傳喚2名曾到故宮網站下載圖檔的民眾到案，但調查後，才發現是故宮內部管控出問題，承辦人員將名畫的高清圖檔，上傳到一般人不需付費，就可點選進入的低階圖檔區。

2人證稱，他們下載時沒有用任何破解程式，也沒有付費，就是直接到網站上下載圖片，士林地檢署偵訊後全案簽結，間接證實故宮內控出紕漏，內部人員疏忽還以為被駭客入侵，徹底是一場烏龍。