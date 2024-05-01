國防部軍事情報局某單位謝姓男子，遭女方申訴性騷擾，經性平會調查，謝被認定觸碰女方臀部，故性騷擾成立並函知台北市社會局裁罰2萬元。謝不服提告，台北高等行政法院地方行政訴訟庭認定裁罰無誤，判決謝男敗訴。可上訴。

判決指出，A女於2020年7月26日向國防部軍事情報局某單位性別平等教育委員會，稱其於2019年9月9日至2020年7月10日多次遭謝男於不同場合以肢體觸碰等不合宜行為進行騷擾，令A女感到冒犯。

案經性平會調查，於2020年12月11日以申訴審議決議書認定服裝日課程及2020年7月10日成立性騷擾，並以2020年12月16日報外情校字第1090021011號函知台北市政府社會局，並副知謝男。

之後，謝男提出再申訴，經台北市政府以2021年8月25日第11025130104號性騷擾再申訴案決議書，認定2020年7月10日A事件性騷擾事件成立，B事件不成立，謝再申訴無理由。

台北市政府依行為時之性騷擾防治法第20條規定，以2021年8月25日府社婦幼字第11030921512號裁處書，處謝2萬元罰鍰。謝不服，提起訴願，經訴願決定駁回。謝仍不服，提起本件行政訴訟。

法院根據調查報告、證人證述、謝男供述等，指謝男已可預見會碰觸女方的臀部，故性騷擾事件成立，並審酌北市府對謝男裁罰2萬元無誤，判謝男敗訴。